Kona II: Brume terminiert

Angekündigt ist "Kona II: Brume" schon eine ganze Weile. Jetzt hat Plaion auch einen Releasetermin für das narrative First-Person-Adventure verkündet.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ty8Q2NS11_M

So erscheint "Kona II: Brume" am 18. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC. Den zugehörigen Launchtrailer können wir uns sogar jetzt schon zu Gemüte führen.

"Kona II: Brume" spielt im Kanada der 1970er Jahre und versetzt uns in die Rolle des Detektivs Carl Faubert, welcher die Geheimnisse eines ländlichen Bergbaudorfes aufdeckt, während er um sein Überleben kämpft. Wir werden mit einem bizarren Nebel, dem namensgebenden Brume, konfrontiert, welcher das Dorf und seine Bewohner von der Realität abkoppelt und das Gleichgewicht der Natur stört. Und wir werden feststellen, dass wir nicht allein sind.

"Kona II: Brume" war im Juli 2022 angekündigt worden.