The Legend of Legacy HD Remastered terminiert

NIS America hat einen Releasetermin für "The Legend of Legacy HD Remastered" verkündet. Einen neuen Gameplay-Trailer können wir ebenfalls bestaunen.

So ist "The Legend of Legacy HD Remastered" ab 22. März 2024 erhältlich. Als Plattformen werden PS4, PS5, Switch und der PC genannt.

"The Legend of Legacy HD Remastered" ist eine aktualisierte Ausgabe des 3DS-Spiels von 2015. An dem Spiel arbeiten Branchenveteranen, die bereits an den SaGa- und Final-Fantasy-Titeln mitgearbeitet haben, darunter etwa Designer Kyoji Koizumi, Werbeillustrator Tomomi Kobayashi, Art Director Masayo Asano, Charakterdesigner Ryo Hirao und Monsterdesigner Yuichiro Kojima.

"The Legend of Legacy HD Remastered" war im September angekündigt worden.