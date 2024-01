Lost in Fantaland für PS5, Switch & PC vorgestellt

Publisher Game Source Entertainment und Entwickler Supernature Games kündigen "Lost in Fantaland" an. Was sich dahinter verbirgt, verrät der zugehörige Trailer.

"Lost in Fantaland" bietet einen ikonischen Pixelstil, welcher geschickt Deckbuilding mit rundenbasierten Taktiken auf einem 8x8-Schachbrett kombiniert. Du wählst zwischen einem Krieger, Magier oder Betrüger, erkundest prozedural generierte Welten und kämpfst strategisch auf dem Schachbrett.

Die Vollversion von "Lost in Fantaland" erscheint im Juni für PS5, Switch und den PC. Der Early Access kann auf dem PC bereits jetzt in Angriff genommen werden.