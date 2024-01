Frischer Trailer zu Lunar Lander Beyond

Publisher Atari und Entwickler Dreams Uncorporated haben einen neuen Trailer zu "Lunar Lander Beyond" ins Netz gestellt. Diesen wollen wir euch nicht vorenthalten.

Besagter Trailer zu "Lunar Lander Beyond" hat einen Umfang von etwas mehr als einer Minute. Er bietet uns dabei kinoreife Sequenzen, die ordentlich Lust auf den Titel machen.

In "Lunar Lander Beyond" schlüpfen wir in die Rolle des Kapitäns der Pegasus Corporation Flugcrew. Wir führen eine Crew aus unerschrockenen Forschern und Beratern in modernen Landern durch eine Reihe anspruchsvoller Missionen in einem Kosmos mit rätselbehafteten Monden und faszinierenden Planeten.

"Lunar Lander Beyond" erscheint irgendwann im Frühjahr für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.