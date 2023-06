Mars First Logistics geht in den Early-Access

Auf dem Day of the Devs Stream im Nachgang des Summer Game Fests wurden eher kleinere Spiele vorgestellt. Mit "Mars First Logistics" wurde uns ein Game präsentiert, dass sich um die Zustellung von Objekten auf dem Mars dreht. Während wir mit einem simplen Rover beginnen, werden die Mars-Fahrzeuge mit der Zeit immer kreativer und albener. Das Indie-Game ist ab dem 22. Juni 2023 für den PC erhältlich.

Über Mars First Logistics

"Mars First Logistics ist ein Open-World-Physiksimulator, in dem du deinen ganz eigenen mechanischen Mars-Rover bauen kannst. Spiele allein oder online mit Freunden!

Gestalten

Bastle deinen Rover in einem intuitiven und greifbaren Editor! Kombiniere Servomotoren, Hydraulikzylinder, Raketentriebwerke und mehr.

Fahren

Steuere deine Kreation über den Mars! Bring seltsam geformte Fracht von einem Ort zum anderen und hilf den Kolonistinnen und Kolonisten dabei, sich auf dem Mars ein neues Zuhause aufzubauen.

Entwickeln

Verdiene Geld, um neue Technologien freizuschalten, und baue noch verrücktere Kreationen! Erkunde alles, was du willst, wie immer du willst."