Marvel 1943: Rise of Hydra vorgestellt

Von Skydance New Media kommt die Ankündigung von "Marvel 1943: Rise of Hydra". Einen optisch imposanten Trailer zeigt man gleichzeitig auch.

Besagter Trailer zu "Marvel 1943: Rise of Hydra" gibt uns einen Einblick in die Geschichte, welche uns in ein Abenteuer in der Zeit des Zweiten Weltkriegs mit einem Ensemble von vier Helden führt, die an verschiedenen Stellen spielbar sind.

In den Wirren des Krieges prallen hier Welten aufeinander. Captain America und Azzuri, der Black Panther der 1940er Jahre, müssen ihre Differenzen überwinden und eine Allianz bilden, um sich ihrem Feind zu stellen. An der Seite von Gabriel Jones von den Howling Commandos und Nanali, einer Spionin im besetzten Paris, müssen sie sich verbünden, um ein Komplott zu stoppen, das die Verwüstungen des Zweiten Weltkriegs in den ultimativen Aufstieg von Hydra zu verwandeln droht.

"Marvel 1943: Rise of Hydra" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für noch nicht näher spezifizierte Plattformen.