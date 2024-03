Mass Effect wird zum Brettspiel

Mit der beliebten Rollenspielserie "Mass Effect" wird schon bald das nächste bekannte Videospiel-Franchise als Brettspiel konzipiert und umgesetzt. Bereits 2013 gab es erste Annäherungen an eine Brettspiel-Variante als eine dedizierte Version von Risiko unter Verwendung der Marke veröffentlicht wurde. Das nun angedachte Spiel, welches unter dem Namen "Mass Effect: The Boardgame - Priority: Hagalaz" firmiert, soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden.

Inhaltlich übernehmen die Spieler die Rollen bekannter Figuren aus dem Mass Effect-Universum und reisen gemeinsam – im Koop-Modus für bis zu vier Spieler – auf den Planeten Hagalaz, um verschiedene Aufgaben zu bewältigen. Zeitlich betrachtet ist das Brettspiel während der Ereignisse von "Mass Effect 3" angesiedelt.

Als Publisher fungiert das Brettspiel-Unternehmen Modiphius Entertainment, das in der Vergangenheit bereits die Brettspielvarianten von "The Elder Scrolls V: Skyrim" oder "Fallout" veröffentlicht hat. Einer der Designer des Spiels ist Eric Lang, der unter anderem an der Entwicklung der Tabletop-Variante von "Bloodborne" beteiligt war.