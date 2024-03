Melatonin auch für PS5

Half Asleep kündigt eine PS5-Umsetzung von "Melatonin" an. Sonderlich lange müssen wir auf deren Release auch gar nicht warten.

So ist "Melatonin" ab 12. März auch für PS5 erhältlich. Ein neuer Trailer macht uns die Portierung zusätzlich schmackhaft.

Bei "Melatonin" handelt es sich um ein Rhythmusspiel über die Verschmelzung von Träumen und Wirklichkeit. Wir harmonisieren darin durch viele Traumlevel mit überraschenden Herausforderungen, handgemalten Grafiken und vibrierender Musik ohne störende Einblendungen oder Steuerelemente.

"Melatonin" erschien bereits am 15. Dezember 2022 für den PC. Eine Woche später, also am 22. Dezember 2022, folgte die Switch-Fassung.