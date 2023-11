Metro Quester angekündigt

Kemco und Thousand Games kündigen "Metro Quester" an. Was sich hinter dem Namen verbirgt, verrät der zugehörige Trailer.

"Metro Quester" entführt Spieler in ein Dungeon-Crawler-Rollenspiel, welches in einer postapokalyptischen, futuristischen Welt handelt, gestaltet vom Manga-Zeichner Kazushi Hagiwara. Das tiefgründige Spielsystem, entworfen von Hironori Kato, weckt Nostalgie mit Hack-and-Slay-Mechaniken, welche an die Computerspiele der Achtziger erinnern. Hier dürften also vor allem Retro-Fans voll auf ihre Kosten kommen.

"Metro Quester" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC in Entwicklung. Releasetermin ist der 15. Dezember.