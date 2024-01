Minecraft Legends: Entwicklung beendet

Im Leben hat bekanntlich alles ein Ende und in der Videospielwelt ist das auch nicht anders. So geben Mojang und Blackbird Interactive jetzt bekannt, dass die Entwicklungsarbeiten an "Minecraft Legends" abgeschlossen sind.

Vorher können wir uns aber noch über ein finales Update freuen. Damit sind rund neun Monate an Post-Launch-Support vorbei.

In der storybasierten Kampagne von "Minecraft Legends" erkunden Spieler eine Welt voll von Schätzen und Gefahren, bekämpfen Mobs, treffen Charaktere und stellen sich mit Verbündeten den Horden von Piglins entgegen. "Minecraft Legends" führt zudem einen PvP-Modus ein – eine Premiere in der Serie. Bis zu vier Spieler können sich zusammenschliessen und mit einem zweiten Team wetteifern.

"Minecraft Legends" erschien am 18. April 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.