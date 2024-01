MLB The Show 24 vorgestellt

Publisher Sony Interactive Entertainment und Entwickler San Diego Studio haben "MLB The Show 24" angekündigt. Einen begleitenden Trailer hatte man natürlich ebenfalls im Gepäck.

Besagtem Trailer nach zu urteilen, handelt es sich bei "MLB The Show 24" in erster Linie um ein routiniertes Update der Versionen aus den vergangenen Jahren. Coverstar ist diesmal Vladimir Guerrero Jr. von den Toronto Blue Jays. Vorbestellungen für die Standard Edition sind bereits jetzt möglich und die Enthüllung der Collector's Edition ist für den 6. Februar angedacht.

"MLB The Show 24" erscheint dann am 19. März für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Switch. Eine Umsetzung für den PC ist offenbar erneut nicht angedacht.