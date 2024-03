Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin kommt auch für PS4

Capcom kündigt an, dass "Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin" auch für PS4 erscheinen wird. Ein konkretes Releasedatum für die Portierung gibt es auch bereits.

Demnach ist "Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin" ab 14. Juni auch für PS4 erhältlich. Ein Trailer stellt uns die Umsetzung knapp eine Minute lang in ihrer ganzen Pracht vor. Am selben Tag werden übrigens auch die Portierungen des ersten Teils für PS4, Switch und den PC veröffentlicht. Serienfans und solche, die es vielleicht noch werden wollen, sollten sich diesen Tag also ganz dick in ihrem Kalender anstreichen.

Im Verlauf von "Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin" müssen wir strategische, rundenbasierte Kämpfe führen, Erfahrung sammeln und unsere Fähigkeiten verbessern, um die Bindung mit den Kreaturen der Reihe zu verbessern. Monsterreiter können nicht nur aus einer Vielzahl von Waffentypen auswählen, die den Fans der Serie bekannt sind, sondern auch bestimmte Körperteile gegnerischer Monster anvisieren, um erhöhten Schaden zu verursachen und Materialien zum Schmieden neuer Ausrüstung abzubrechen. Einige der Charaktere können dabei sogar als Kampfgefährten mit uns zusammenarbeiten, um immer imposantere Feinde zu bekämpfen.

"Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin" wurde bereits am 9. Juli 2021 für Switch und den PC veröffentlicht.