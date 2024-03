Baldiger Relaunch von Multiversus?

Es könnte sein, dass wir uns schon bald über den Relaunch von "Multiversus" freuen dürfen. Zumindest gibt es jetzt ein erstes Anzeichen dafür, das Hoffnung macht.

So ist der Social-Media-Account von "Multiversus" wieder aktiviert worden und verspricht eine baldige Ankündigung zu einem Update des Spiels. Das letzte Quasi-Lebenszeichen von "Multiversus" stammt aus dem Juni des letzten Jahres, als der Titel komplett offline ging und ein Restart für dieses Jahr versprochen wurde. Warten wir also am besten einfach mal ab, was sich da noch so tut. Die aktuellen Entwicklungen sind ja zumindest schonmal vielversprechend. Entwickler Play First Games sprach zumindest selbst immer wieder von einem Comeback Anfang 2024 und das würde zeitlich passen.

Wenn sie irgendwann erscheint, wird die Vollversion von "Multiversus" auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und PC spielbar sein.