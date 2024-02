Plattformen für Night Slashers: Remake stehen fest

Angekündigt ist "Night Slashers: Remake" schon eine ganze Weile. Jetzt wissen wir auch, für welche Plattformen der Titel in der Mache ist.

Demnach werden wir "Night Slashers: Remake" auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC spielen können. Einen Releasetermin gibt es leider noch nicht.

Bei "Night Slashers" handelt es sich um einen Horror-Prügler aus dem Jahr 1994, welcher in einer albtraumhaften Welt mit übernatürlichen Bedrohungen und schrecklichen Kreaturen spielt. In diesem klassischen Arcade-Titel gilt es, als Heldenteam gegen Horden übernatürlicher Feinde anzutreten und die Welt vor der apokalyptischen Bedrohung zu bewahren. Der zugehörige Trailer erklärt, was wir uns spielerisch darunter vorzustellen haben.

"Night Slashers: Remake" war im November 2023 vorgestellt worden.