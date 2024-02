Ninja Five-O angekündigt

Konami kündigt "Ninja Five-O" für PS4, PS5, Switch und den PC an. Einen Trailer dazu hat man natürlich auch parat.

"Ninja Five-O", in PAL-Regionen als "Ninja Cop" bekannt, ist ein Action-Hüpfer, welcher von Hudson Soft entwickelt und von Konami veröffentlicht wurde. Es wurde im April 2003 für den Game Boy Advance in Nordamerika und Europa in den Handel gebracht. Wir schlüpfen darin in die Rolle von Joe Osugi, einem Ninja, der eine terroristische Gruppe aufhalten muss, welche von mystischen Masken beeinflusst wird. Für ausreichend Spannung ist also gesorgt.

Die neuen Portierungen von "Ninja Five-O" sind momentan noch unterminiert.