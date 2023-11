Neuer Name für ParadiZe Project

Nacon und Eko Software haben einen neuen Namen für "ParadiZe Project" verkündet. Über den zugehörigen Comeb'Hack-Trailer (ja, der heisst wirklich so) freuen wir uns auch.

Demnach heisst das Spiel jetzt "Welcome to ParadiZe". Der zugehörige Gameplay-Trailer hebt eine der zentralen Spielmechaniken vor, nämlich das Zombie-Hacking, durch das Zombies zu Verbündeten werden.

Über Welcome to ParadiZe

Wer schon immer mal einen Zombie zuhause haben wollte, hat nun die Chance dazu. Die Möglichkeiten mit einem Zombie, der das Haus verteidigt, Barrikaden baut und gegen seine Artgenossen kämpft, sind gigantisch. Spieler können allein oder mit anderen versuchen, die Apokalypse in der Open-World von ParadiZe zu überleben. Durch Kombination von Überleben, Kampf und Crafting in einer offenen Mehrspieler-Welt müssen sie die geschicktesten und klügsten Überlebenden werden, um feindliche Fraktionen zu dominieren und zu vermeiden, dass sie gefressen werden - besonders von Miss Daisy, dem ersten Zombie-Elefanten der Zombie-Geschichte.

"Welcome to ParadiZe" erscheint am 29. Februar 2024 für PS5, Xbox Series X und den PC.