Lord of Nothing-DLC für Pathfinder: Wrath of the Righteous vorgestellt

Owlcat Hames hat den Lord of Nothing-DLC für "Pathfinder: Wrath of the Righteous" angekündigt. Einen begleitenden Teaser-Trailer gibt es auch zu sehen.

Bei Lord of Nothing handelt es sich um die inzwischen fünfte von insgesamt sechs vorgesehenen Erweiterungen für "Pathfinder: Wrath of the Righteous". Dem Teaser-Trailer nach zu urteilen, scheint uns hier in erster Linie gewohnte Kost zu erwarten.

Einen Releasetermin für den DLC gibt es übrigens auch schon. Demnach ist es am 21. November auf PS4, Xbox One, Switch und dem PC soweit.

"Pathfinder: Wrath of the Righteous" ist ein sehr umfangreiches Rollenspiel für den PC und die Konsolenwelt. In diesem stürzen wir uns mit unserem Helden oder unserer Heldin in eine Welt, die von Dämonen bedroht wird. Natürlich können wir die fiese Brut nicht einfach so die Welt in den Abgrund stürzen lassen und nehmen das Schwert in die Hand.