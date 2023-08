Phasmophobia: Konsolenfassungen verspäten sich

Bereits im Juni hat Kinetic Games Konsolenfassungen von "Phasmophobia" für PS5, Xbox Series X und PlayStation VR2 in Aussicht gestellt, die eigentlich noch in diesem Monat erscheinen sollten. Doch leider wird daraus nichts, wie man jetzt bekanntgeben musste.

Demnach wird "Phasmophobia" nun erst Ende Oktober für die eben erwähnten Plattformen veröffentlicht. Der Grund für die Verzögerung ist dabei dezent kurios. So gibt Kinetic Games an, dass letztlich ein grösseres Feuer in den hauseigenen Bürogebäuden zu der Verschiebung geführt hat.

"Phasmophobia" ist bereits für den PC erhältlich.