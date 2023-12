Piczle Cross: Story of Seasons für Switch & PC vorgestellt

Rainy Frog und die Score Studios haben "Piczle Cross: Story of Seasons" für Switch und den PC angekündigt. Was sich dahinter verbirgt, verrät uns der offizielle Trailer.

"Pizcle Cross: Story of Seasons" kombiniert konzeptionell die ländliche Faszination von "Story of Seasons" und den Rätselspass der "Pizcle"-Serie miteinander. In diesem Nonogramm-Rätselspiel löst der Spieler 350 knackige Rätsel, welche sich um alle Elemente von "Story of Seasons" drehen - von Dorfbewohnern bis zu Werkzeugen und Tieren. Langweilig wird uns hier so schnell also nicht.

"Pizcle Cross: Story of Seasons" ist ab 27. Februar 2024 erhältlich. Weitere Portierungen sind offenbar nicht geplant.