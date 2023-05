Access Controller: Neue Einblicke

Pünktlich zum Global Accessibility Awareness Day (Welttag der Barrierefreiheit) wurden neue Details zum Access Controller für die PS5 enthüllt. Der Controller wurde erstmals auf der diesjährigen CES unter dem Namen Project Leonardo angekündigt. Das neue, stark anpassbare Controller-Kit macht Spiele inklusiver und hilft Menschen mit Behinderungen einfacher, länger und bequemer zu spielen.

Der Access Controller wurde in Zusammenarbeit mit Barrierefreiheitsexperten entwickelt und bietet eine Auswahl an austauschbaren Tasten und Stickkappen, sodass sich Spieler diverse Layouts erstellen können, welche am besten auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Darüber hinaus lässt sich der Access Controller um 360 Grad drehen und an glatten Oberflächen sowie an einer AMPS-Halterung und Stativen befestigen. Über die AUX-Ports des Access Controllers ist auch die Verwendung von Spezialschaltern und Analogsticks möglich.

Neben den Hardware-Anpassungsmöglichkeiten bietet der Access Controller auch einige Optionen für die Benutzeroberfläche. Auf der PS5 lässt sich die bevorzugte Ausrichtung konfigurieren, Tasten ein- und ausschalten, bevorzugte Steuerungsprofile erstellen und mehr. Bis zu zwei Access Controller können zudem mit einem DualSense Wireless-Controller bzw. DualSense Edge gekoppelt werden, wodurch Spieler Geräte kombinieren und gemeinsam mit anderen spielen können.