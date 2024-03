Puppet House angekündigt

Gaming Factory, Vecube Studio und Spirit Games Studio stellen uns "Puppet House" vor. Einen Teaser dazu hat man selbstverständlich auch im Gepäck.

Bei "Puppet House" handelt es sich um ein verstörendes Horrorspiel, welches in dem verlassenen Haus eines verstorbenen Bauchredners spielt. Wir schlüpfen darin in die Rolle von Rick und lüften das Geheimnis des Hauses. Dabei sollten wir vorsichtig sein, denn wir werden nicht allein sein. Trauen wir uns, die Schwelle zu überschreiten, um die Wahrheit zu entdecken? Für genügend Spannung ist also gesorgt und das gezeigte Material macht diesbezüglich Lust auf mehr.

"Puppet House" ist aktuell unterminiert, aber für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.