Teaser zu Quake 6 entdeckt

Auf der Xbox Developer Direct war unter anderem Videomaterial zu “Indiana Jones und der Grosse Kreis“ zu sehen. Scharfsinnigen Fans ist aufgefallen, dass sich in der Entwicklerpräsentation möglicherweise ein Teaser für ein anderes Game versteckt, das nichts mit Harrison Fords spannenden Abenteuern zu tun hat. Dabei handelt es sich um ”Quake 6”. Der Hinweis ist in folgendem Video bei 11:34 auf der linken Seite der Tafel zu finden.

Nicht nur ist an besagter Stelle “AKE 6” zu sehen, auch ist darunter deutlich das Logo des beliebten Horror-Shooters zu erkennen. Auch wenn das letzte "Quake“ aus dem Jahr 2005 die Nummer vier im Titel trägt, wurde “Quake Champions“ von 2017 intern als “Quake 5“ geführt. Machine Games war an früheren Projekten des Horror-Franchises involviert, so verdanken wir dem Studio die Remaster von “Quake Il“ und den Erweiterungen “Dimension of the Machine” und “Call of the Machine”.