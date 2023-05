Ratchet & Clank: Rift Apart auch für PC

Sony und Insomniac Games haben eine PC-Portierung von "Ratchet & Clank: Rift Apart" in Aussicht gestellt. Einen konkreten Releasetermin dafür gibt es auch schon.

Ratchet & Clank: Rift Apart

So ist "Ratchet & Clank: Rift Apart" ab 26. Juli auch für den PC erhältlich. Lauen Sommerabenden mit dem launigen Hüpfspiel steht also nichts im Weg. Die Unterschiede zur Konsolenfassung dürften dabei in erster Linie von technischer Natur sein, etwa bei der Unterstützung verschiedener Bildformate und Auflösungen.

"Ratchet & Clank: Rift Apart" erschien bereits am 11. Juni 2021 für PS5.