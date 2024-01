Reigns: Three Kingdoms terminiert

Devolver Digital hat einen konkreten Releasetermin für "Reigns: Three Kingdoms" verkündet. Dabei erfahren wir, dass es erfreulicherweise bereits im Laufe dieser Woche soweit ist.

Demnach ist "Reigns: Three Kingdoms" ab 11. Januar für Switch und den PC erhältlich. Ein neuer Trailer begleitet die Terminierung.

Schlage dich in "Reigns: Three Kingdoms" durch militärische Verhandlungen. Heirate, um Allianzen zu stärken und rekrutiere Streitkräfte für den Kampf. Das von dem bekannten chinesischen Roman "Die Geschichte der Drei Reiche" inspirierte Spiel bringt seine Spieler in die turbulenten letzten Jahre der Han-Dynastie.