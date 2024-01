Richman 11 vorgestellt

EastAsiaSoft kündigt "Richman 11" für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC an. Auf den Release müssen wir auch gar nicht so furchtbar lange warten.

"Richman 11" will einen neuen Standard in der Serie setzen, einem 3D-Brettspiel, welches die Themen Investitionen und Grundbesitz aufgreift. Spieler können aus diversen Charakteren wählen, die sie repräsentieren, und sich in eine witzige Spielwelt begeben, um reich zu werden. Wie das Konzept in bewegten Bildern aussieht, zeigt der zugehörige Trailer.

"Richman 11" erscheint irgendwann im März. Ein genauer Releasetermin wird natürlich noch verkündet.