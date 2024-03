RimWorld: Horror-Erweiterung vorgestellt

Für Spieler von "RimWorld" gibt es bald viel zu tun. So haben die Ludeon Studios nicht nur eine Erweiterung für das Spiel in Aussicht gestellt, sondern auch ein weiteres Update.

Die Erweiterung für "RimWorld" hört auf den Namen "Anomaly" und ist ein Ausflug ins Horrorgenre. Da noch kein Trailer dazu existiert, müssen wir erstmal mit dieser Beschreibung leben. Zu Update 1.5 gibt es dagegen bereits klarere Infos. So können wir an dieser Stelle das ausführliche englische Changelog nachlesen und sehen, dass hier an vielen Stellen geschraubt wird. Beide Inhalte sollen übrigens in ungefähr einem Monat verfügbar sein, aber ein genaueres Datum dafür wurde noch nicht genannt.

Bei "RimWorld" handelt es sich um eine Sci-Fi Kolonie-Simulation, geführt von einer intelligenten Geschichtenerzähler KI. Massgebliche Inspirationen dafür sind Dwarf Fortress, Firefly, FTL und Dune. Du beginnst darin mit drei Überlebenden, die gerade auf einem entfernten Planeten notgelandet sind.

"RimWorld" ist für PS4, Xbox One und den PC erhältlich.