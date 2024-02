Rise of Industry 2 vorgestellt

Kasedo Games und SomaSim kündigen "Rise of Industry 2" für PS5, Xbox Series X und den PC an. Einen begleitenden Trailer hat man auch im Gepäck.

"Rise of Industry 2" entführt uns in das turbulente Geschäftsumfeld der 80er Jahre in den USA, eine Ära der rasanten Innovation und Globalisierung. In diesem Strategietitel gilt es, ein modernes Produktionsunternehmen zu gründen und zu leiten, während man ein Netzwerk aus Geschäftskontakten aufbaut. Von der Leitung eines Automobilproduktionszentrums bis hin zur Verwaltung eines Weinbergs mit Weltklasse-Weinen - die Möglichkeiten sind vielfältig vorhanden.

Wir müssen dabei Produktionsanlagen wie Fabriken, Kraftwerke und Bauernhöfe errichten, Versorgungsnetze aufbauen und uns auf die Produktion von Waren wie Elektronik, Getränke und mehr konzentrieren. Der Handel auf dem globalen Markt ermöglicht den Import von Ressourcen und den Export von Produkten für Gewinne.

"Rise of Industry 2" ist aktuell unterminiert.