Rock Band 4: DLC-Support endet in dieser Woche

Da im Leben bekanntlich alles ein Ende hat (ausser der Wurst natürlich, denn die hat zwei), wurde jetzt bekannt, dass Harmonix die DLC-Unterstützung für "Rock Band 4" abschliesst. Ein konkretes Datum in dieser Woche wurde bereits genannt.

Demnach erscheint am 25. Januar die finale Erweiterung für "Rock Band 4". Unter dem berühmten Strich sind damit fast 3.000 Songs für das Musikspiel verfügbar, was bedeutet, dass es Spielern ganz sicher nicht an Auswahl mangelt und für jeden etwas dabei sein dürfte.

"Rock Band 4" erschien am 6. Oktober 2015 für PS4 und Xbox One. Das Musikspiel ist allerdings inklusive des Zubehörs auch auf Next-Gen-Konsolen spielbar.