Ende für Second Extinction am Horizont

Systemic Reaction hatte hatte jetzt schlechte Nachrichten zu "Second Extinction". Für den Kopp-Shooter ist das Ende nämlich beschlossene Sache.

So kann "Second Extinction" bereits jetzt nicht mehr käuflich erworben werden. Die Server werden aber erst im Laufe des nächsten Jahres abgeschaltet. In einem ergänzenden Statement bedauert man den Schritt und erklärt, die qualitativen Ansprüche, welche man ursprünglich einmal hatte, einfach nicht erreichen zu können.

"Second Extinction" ist ein kooperativer Ego-Shooter für drei Spieler, in dem dein Ziel die Ausrottung der mutierten Dinosaurier ist, welche die Welt erobert haben. Zusammenarbeit ist der Schlüssel zum Überleben, wenn wir in der Rolle eines Überlebenden eine einzigartige Kombination von Waffen, Fähigkeiten und Talenten einsetzen, um imposante Gegnerhorden zu vernichten.

"Second Extinction" erschien vor genau einem Jahr für Xbox One, Xbox Series X und den PC.