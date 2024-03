Selfloss vorgestellt

Merge Games und Goodwin Games kündigen "Selfloss" für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC an. Was sich hinter dem Namen verbirgt, verrät der zugehörige Trailer, bei dem auch die musikalische Untermalung im Gedächtnis bleibt.

Bei "Selfloss" handelt es sich um ein Action-Adventure, welches in einer Welt der slawischen und isländischen Folklore spielt. Wir schlüpfen in die Rolle eines alten Mannes mit einem magischen Stab, der sich über Meere und Seen fortbewegt, gegen Fabelwesen kämpft und denen in Not hilft, indem er ihre Seelen heilt. Besagter magischer Stab ist das Herzstück der Spielmechanik und Story. Die Kämpfe sind strategisch und dynamisch. Wir steuern den Charakter und seinen Stab gleichzeitig und unabhängig voneinander: Der magische Stab schwebt um den Protagonisten herum und bewirkt Zaubersprüche.

"Selfloss" hat leider noch keinen Releasetermin, soll aber schon bald erscheinen.