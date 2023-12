Konsolen-Spieltests zu skate. für 2024 angekündigt

Fast 14 Jahre sind bereits seit "Skate 3" vergangen und dementsprechend steigen die Erwartungen der Fans. Für Gamer, die auf Konsolen unterwegs sind, gibt es gute Neuigkeiten. Denn EA hat in einer Meldung bestätigt, dass im kommenden Jahr die Gelegenheit bestehen wird, das Game zu testen. Auch erfahren wir, dass das neue "Skate" der Serie 'treu' bleiben wird sowie neben Xbox Series X/S und PlayStation 5 auch auf den Last-Gen-Konsolen Xbox One und PlayStation 4 erscheinen wird.

Für PC-Gamer bestand bereits in den vergangenen Monaten die Möglichkeit, das Game auszutesten und Feedback zu geben. In der aktuellen Meldung von EA wird mitgeteilt, dass die Meinungen der Fans wichtig für die Entwicklung sind und die Kommentare gelesen werden. Wann das in dem neuen fiktiven Ort 'San Vansterdam' angesiedelte Game erscheint, steht noch nicht fest. Es lässt sich daher nur spekulieren, dass dies spät im Jahr 2024 oder früh im Jahr 2025 sein könnte.