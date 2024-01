Aktuelle Verkaufszahlen von Skul: The Hero Slayer

Publisher Neowiz hat aktuelle Absatzzahlen von "Skul: The Hero Slayer" veröffentlicht. Mit dem Ergebnis kann man dabei durchaus zufrieden sein.

So konnten von "Skul: The Hero Slayer" mittlerweile weltweit über zwei Millionen Einheiten verkauft werden. Leider erfahren wir nicht, auf welcher Plattform der Titel am populärsten ist.

Bei "Skul: The Hero Slayer" handelt es sich um ein Action-Plattformspiel mit Features eines Roguelike. Beispielweise bietet es sich ständig ändernde, herausfordernde Karten. Es hält euch auf Trab, denn ihr wisst nie, was euch als Nächstes erwartet.

"Skul: The Hero Slayer" ist für PS4, Xbox One, Switch und den PC erhältlich.