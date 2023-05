Sky: Children of the Light auch für PC

ThatGameCompany hat eine PC-Umsetzung von "Sky: Children of the Light" in Aussicht gestellt. Ein sehenswerter Trailer begleitet die Ankündigung.

Hier sehen wir etwas mehr als eine Minute lang, dass "Sky: Children of the Light" den Sprung auf den PC offenbar gut verkraftet hat. Während Cross-Play und Cross-Progression bereits bestätigt sind, gibt es bisher leider noch keinen konkreten Releasetermin für die Portierung.

"Sky: Children of the Light" ist schon für PS4 und Switch sowie iOS und Android erhältlich.