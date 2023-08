THQ Nordic kündigt South Park: Snow Day an

Auf dem THQ Showcase 2023 wurde "South Park: Snow Day" angekündigt. Hinweise auf das Game gab es bereits zuvor durch eine Jobausschreibung, wie wir an dieser Stelle berichteten. Das nächste "South Park"-Game wird als 3D-Coop-Adventure vorgestellt und soll 2024 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheinen.

Wie im Trailer zu sehen, wird "South Park: Snow Day" von Question Games entwickelt. Das in Kalifornien, USA, ansässige Studio hat zuvor First-Person-Games wie "The Magic Circle" und "Blackout Club" auf die Beine gestellt. Seit 2021 ist bekannt, dass die Entwickler der Serie Trey Parker und Matt Stone an einem "South Park"-Game arbeiten. Nun wissen wir, dass es sich um "South Park: Snow Day" handelt.

Die vorherigen "South Park" Games waren "The Stick of Truth" (2014) und "The Fractured but Whole" (2017), beide von Ubisoft. Ersteres startete jedoch mit THQ als Publisher, wurde jedoch wegen finanziellen Schwierigkeiten an Ubisoft abgegeben.