Spica Adventure vorgestellt

ININ Games stellt "Spica Adventure" für PS4, PS5, Xbox one, Xbox Series X, Switch und den PC vor. Einen Trailer dazu zeigt man selbstverständlich ebenfalls.

In "Spica Adventure" navigieren wir die Heldin Nico durch abstrakte Level, indem wir ihren Verstand und Reflexe einsetzen. Dabei ist Nicos treuer Regenschirm ein zentrales Werkzeug, das an den gelben Sonnenschirm aus "Parasol Stars" erinnert und in kniffligen Situationen eingesetzt werden kann.

"Spica Adventure" erscheint im Frühjahr 2024 für die eingangs erwähnten Plattformen.