Star Citizen: Neuer Trailer zu Squadron 42

Cloud Imperium Games verkündete auf der CitizenCon, dass "Squadron 42" nun "feature-vollständig" ist und in die Optimierungsphase übergeht. Neue Gameplay-Szenen liefert das Studio ebenfalls.

Die Ankündigung wird von einem fast 30-minütigen Video begleitet, das sowohl Gameplay und Zwischensequenzen zeigt als auch Entwickler zu Wort kommen lässt. Es zeigt unter anderem Cloud Imperiums Gründer Chris Roberts und Senior Game Director Richard Tyrer, die über verschiedene Aspekte des Spiels sprechen.

Sämtliche Features von Squadron 42 seien laut den Entwicklern grundsätzlich fertig und es beginne jetzt die Feinarbeit. "Letztendlich ist dies die letzte Phase der Gameplay-Iteration, bevor wir auf dem Weg zur Veröffentlichung vollständig in die Optimierung und Stabilität übergehen", so Richard Tyrer.

Ein finales Veröffentlichungsdatum steht allerdings noch aus. Laut Studio-Chef Chris Roberts könne die Optimierungsphase noch einige Zeit in Anspruch nehmen. "Wenn wir ein Veröffentlichungsdatum haben, werdet ihr es als erste erfahren", sagt Roberts am Ende des Videos. Überstürzen will er jedoch nichts: "Wir sind so weit gekommen und wollen sicherstellen, dass Squadron 42 sein Versprechen hält, das Wing Commander dieser Generation zu werden."