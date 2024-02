Die Kollegen von Digital Foundry haben eine detaillierte Technik-Analyse zu "Star Wars: Dark Forces Remaster" zusammengestellt. Ergebnis ist ein ausführliches Video, das diesbezüglich keine Fragen offenlassen sollte.

Hier wird über 24 Minuten lang die technische Seite von "Star Wars: Dark Forces Remaster" thematisiert. Dabei attestiert man Nightdive in sämtlichen Bereichen gute Arbeit.

In "Star Wars: Dark Forces" schlüpft ihr in die Rolle von Kyle Katarn, einem Überläufer des Imperiums, der zum Söldner wird. Er schliesst sich der Rebellenallianz an und infiltriert das Imperium, um das Dark Trooper Project aufzudecken. Die Remastered-Version bietet eine Auflösung von bis zu 4K und 120 FPS (ausgenommen Switch), verbessertes Gameplay, hochauflösende Texturen, verbesserte Beleuchtung und Rendering sowie optionale Gamepad-Unterstützung.

"Star Wars: Dark Forces Remaster" erscheint heute für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.