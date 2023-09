Zwischenstand zu Star Wars Eclipse

Zu "Star Wars Eclipse" steht noch viel Arbeit an, bevor wir das Game von Quantic Dream erleben können. Seit der Ankündigung im Jahr 2021 hielten sich die News zum in der Zeit der Hohen Republik angesiedelten "Star Wars"-Titel in Grenzen. Dank eines Interviews von IGN bekommen wir nun ein spannendes Update.

Im Interview mit Quantic Dreams Vice President of Marketing Lisa Pendse erfahren wir, dass es sich bei "Star Wars Eclipse" um ein Action Adventure handelt, wie wir es von Quantic Dream erwarten würden. Dies bedeutet, stark verzweigte Erzählstränge, unterschiedliche spielbare Charaktere und, dass alle Charaktere im Spiel sterben können, ohne, dass das Spiel durch ein 'Game Over' unterbrochen wird. Trotzdem unterscheidet sich das Game vom Typ her von den letzten Spielen des Studios. Dazu heisst es, das Studio sei dabei das "Fachwissen im Bereich Gameplay noch weiter auszubauen."

Mit dem Interview wird eine ungefähr vor einem Jahr veröffentlichte Meldung von IGN bestätigt und anhand von Beispielen konkretisiert: