Puppet Combo stellt uns "Stay Out of the House" für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC vor. Einen Trailer hat man auch parat.

"Stay Out of the House" entpuppt sich dabei als Horrortitel mit ordentlich Retro-Charme. Du wurdest entführt und wirst in einem Kannibalen-Schlachthaus festgehalten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis du als Abendessen endest. Dein Ziel ist klar, du musst fliehen.

"Stay Out of the House" erscheint bereits am 16. Juni für die eingangs erwähnten Konsolen.