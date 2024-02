Street Fighter 5: Capcom hat aus Fehlern gelernt

„Street Fighter 5“ feiert bereits sein 8-jähriges Jubiläum und Capcom bedankt sich bei den Fans für den Erfolg trotz des sehr holprigen Starts.

Das Kampfspiel „Street Fighter 5“ bot bei seinem Release im Februar 2016 wenig Inhalte und erntete dafür ordentlich Kritik. Der Entwickler und Publisher räumte diese Fehler jedoch ein und arbeitete daran, das Spielerlebnis mit zusätzlichen Charakteren und Inhalten zu verbessern, was die Spielerzahlen am Ende in die Höhe trieben.

„Von der Mitte bis zum Ende des Spiels hat das Street Fighter V-Entwicklungsteam viel Selbstreflexion betrieben und hart daran gearbeitet, die Probleme so weit wie möglich zu lösen“, heisst es auf X (ehemals Twitter).

Die aus der Entwicklung gezogenen Erfahrungen wurden zur Freude der Fans auf „Street Fighter 6“ übertragen, was zu einem von Anfang an erfolgreichen Spiel führte, das für seine Qualität und seinen Verkaufserfolg gelobt wurde.