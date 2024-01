Entlassungen bei den Bossa Studios

Auch beim britischen Entwickler Bossa Studios ist es zu Entlassungen gekommen. Deren Umfang ist bereits bestätigt und ein offizielles Statement dazu liegt ebenfalls vor.

Demnach haben 19 Angestellte der Bossa Studios ihren Job verloren. Aktuell verfügt man noch über 40 Mitarbeiter,. was bedeutet, dass ein Drittel der Belegschaft entlassen wurde. Als Grund dafür gibt man unter anderem gestiegene Kosten an und nennt auch die Tatsache, dass viele Toptitel am vergangenen Jahresende den Fokus von kleineren Projekten genommen hätten. In einem offiziellen Statement sagt Mitbegründer Henrique Olifiers dazu:

"Infolge dieser Blue-Moon-Situation mussten wir die schwierige Entscheidung treffen, das Studio so umzugestalten, dass es die Position widerspiegelt, in der wir uns am Ende dieses Jahres befinden, und unsere gesamten Bemühungen auf Lost Skies zu konzentrieren. Das bedeutet, dass wir uns in der herzzerreissenden Lage befinden, etwa ein Drittel des Studios entlassen zu müssen - darunter einige unserer engsten Mitarbeiter. Während wir unser Möglichstes tun, um sie zu unterstützen, wären wir für jede Hilfe dankbar, die unsere Branchenkollegen leisten können, um diese grossartigen Leute bekannt zu machen - oder noch besser, um sie als Teil Ihres Teams einzustellen. Sie werden kaum einen besseren Spieleentwickler finden als einen dieser Bossianer, für die wir uns ohne zu zögern verbürgen werden. Wir sagen oft, dass es schwierig ist, Spiele zu entwickeln, aber nichts ist schwieriger, als zu sehen, wie Menschen, die man bewundert, entlassen werden. Letztendlich haben wir unser Bestes gegeben, um diese Situation zu vermeiden, und es tut uns wirklich leid, wo wir gelandet sind."

Den Bossa Studios verdanken wir unter anderem die Surgeon-Simulator-Teile und das abgedrehte "I Am Bread".