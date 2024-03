Windwalk Games und Team17 kündigen SWORN an

Publisher Team17 und Entwicklerstudio Windwalk Gmes kündigen "SWORN" an. Das Koop-Action-Roguelike für PC, PlayStation 5, Xbox Series und Switch spielt in Camelot, dem aus der Legende um "König Artus und die Ritter der Tafelrunde" bekannten Schauplatz. Wir lernen den legendären König in einer ungewöhnlich finsteren Version kennen. Den Trailer und, worum es in dem Spiel geht, gibt es hier:

Über SWORN

"SWORN ist ein Koop-Action-Roguelike für 1 bis 4 Spieler. Erkunde und befreie das gefallene Camelot von der Herrschaft eines finsteren König Artus und seiner Ritter der Tafelrunde.

Spiele allein oder im Koop

Spiele allein oder verbünde dich mit Freunden, um es mit den Rittern der Tafelrunde aufzunehmen. Kombiniere die Stärken deiner Charaktere auf überraschende Weise und meistere Fähigkeiten, damit ihr zu Rittern werdet, die würdig sind, sich Artus persönlich zu stellen.

Erkunde ein gefallenes Camelot

Triff auf bekannte Verbündete und Feinde aus der Artussage.

Finde den Ursprung der Dunkelheit, die sich in Avalon ausbreitet.

Freunde dich mit mächtigen Persönlichkeiten wie Merlin und Nimue an und lerne von ihnen.

Greife als seelengeschmiedeter Ritter zu deinem Schwert.

Nutze die Macht der Feen

Schwöre den Fürsten der Feen die Treue und wähle aus über 200 einzigartigen Segen, um dein volles Potenzial zu entfalten. Wirst du dir das reinigende Feuer von Titania zu eigen machen oder die Segen von Oberon annehmen, um mit der Kraft des Windes zuzuschlagen?

Lass deiner Kreativität freien Lauf

Passe dich flexibel an die vielseitigen Schlachtfelder Camelots an. Kombiniere deine Segen mit individuellen Zusammenstellungen aus Charakteren, Waffen und Fähigkeiten. Teste Tausende von einzigartigen Builds, um dich als Ritter zu bewähren.

Erweise dich als würdig

Mit den Verbesserungen aus dem Leuchtfeuer von Avalore formst du deinen Knappen nach und nach zu einem würdigen Recken. Doch wenn du glaubst, es mit Artus selbst aufnehmen zu können, musst du dich auf eine Herausforderung einstellen, die dir alles abverlangen wird.

Tauche in eine magische Welt ein

Vertiefe dich in eine wunderschön gestaltete Comic-Welt, die von den Werken des amerikanischen Zeichners Mike Mignola inspiriert ist. Erlebe, wie die Welt von SWORN durch atemberaubende Kunst und einzigartigen Sound zum Leben erweckt wird."