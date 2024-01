The Bridge Curse 2: The Extrication angekündigt

Game Source Entertainment und Softstar Entertainment kündigen "The Bridge Curse 2: The Extrication" an. Einen begleitenden Trailer hat man auch im Gepäck.

"The Bridge Curse 2: The Extrication" bietet ein Survival-Horror-Erlebnis aus der Ego-Perspektive, welches auf einer packenden Campus-Geistergeschichte an der Wen-Hua-Universität in Taiwan basiert. Eine Gruppe von Studenten plant darin einen Horrorfilm über die berüchtigten Da-Ren-Morde und besucht dafür das als heimgesucht geltende Da-Ren-Gebäude. Als sie jedoch mit den Dreharbeiten beginnen, ereignen sich plötzlich unheimliche Vorfälle.

"The Bridge Curse 2: The Extrication" erscheint im weiteren Jahresverlauf für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.