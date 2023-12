The Crew: Server werden bald abgeschaltet

Ubisoft kündigt an, dass die Server von "The Crew" bald abgeschaltet werden. Bereits im Juni 2018 hatte man verkündet, dass keine Updates mehr für das Speil erscheinen.

Demnach werden die Server von "The Crew" am 31. März 2024 abgeschaltet. Von diesem Zeitpunkt an können also nur noch Solo-Fahrten durch die USA angetreten werden. Das Open-World-Rennspiel wurde bereits aus allen digitalen Stores entfernt.

Die Storymissionen von "The Crew" drehen sich um den in Detroit lebenden Alex Taylor. Sein Bruder Dayton Taylor, Gründer des Autoklubs 5-10, wird im Beisein von Alex erschossen und Alex wird dieser Mord angehängt, wodurch er ins Gefängnis muss.

"The Crew" erschien am 2. Dezember 2014 für PS4, Xbox 360, Xbox One und den PC.