Update für The Dark Pictures: Switchback verfügbar

Supermassive Games hat "The Dark Pictures: Switchback" mit einem Update versorgt. Einen Trailer dazu zeigt man ebenfalls.

Besagtes Update ergänzt "The Dark Pictures: Switchback" um einen Horde Mode. In diesem müssen wir uns grosser Gegnerwellen erwehren.

"The Dark Pictures: Switchback" nimmt uns mit auf eine atemberaubende Fahrt, auf der wir das furchteinflössende Geisterschiff und seine verzerrten Erscheinungen überleben, uns scheusslichen dämonischen Inkarnationen verfolgter “Hexen” aus dem New England des 17. Jahrhunderts stellen und gegen übernatürliche Vampire, die unter der Wüste gefangen sind, um unser Leben kämpfen müssen. Zu guter Letzt müssen wir noch aus dem gruseligen World’s Fair Hotel entkommen, in dem ein sadistischer Serienmörder nach eurem Blut trachtet. Dabei entdecken wir, wie unsere Geschichte diese Welten auf der finsteren Achterbahnfahrt aus der Hölle verbindet.

"The Dark Pictures: Switchback" ist seit 16. März für PlayStation VR2 erhältlich.