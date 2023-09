The Division 3 in Entwicklung

Ubisoft hat jetzt das bestätigt, was eigentlich keinen so richtig überraschen dürfte: "The Division 3" befindet sich in Entwicklung.

Konkrete Informationen dazu sind jedoch noch Mangelware und offizielles Material existiert ebenfalls noch nicht. Für die Entwicklung ist allerdings wieder Massive Entertainment unter der Leitung von Executive Producer Julian Gerighty verantwortlich.

Konzeptionell wird man sicher da weitermachen, wo die beiden Vorgänger aufhörten und das ist auch sinnvoll. Schliesslich verfügen diese bereits über eine breite Spielerbasis und haben sich sehr gut verkauft.

"The Division 3" erscheint folglich irgendwann einmal für die Konsolenwelt und den PC. Der Vorgänger, also "The Divison 2", ist seit 15. März 2019 für PS4, Xbox One und den PC erhältlich.