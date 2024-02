Kalypso Media versorgt uns mit einem Auszeichnungstrailer zu "The Inquisitor". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich etwas mehr als eine halbe Minute lang gezeigt, was "The Inquisitor" inhaltlich ausmacht. Dabei gibt es, wie bei diesem Trailerformat üblich, eine flotte Mischung aus In-Game-Sequenzen und Stimmen der Fachpresse zu sehen.

In "The Inquisitor" schlüpfen wirr in die Rolle von Mordimer Madderdin, einem Diener Gottes und namensgebender Inquisitor. Entsandt nach Königstein, einer von Sünde und Verfehlungen geplagten Stadt, ist es seine Aufgabe, die dort herrschende Korruption und Verbrechen zu untersuchen. Mit Hilfe von strategischer Ermittlungsarbeit können Verdächtige gefunden und verhört werden. Wir setzen die gesammelten Hinweise zusammen oder benutzen Gewalt, um ans Ziel zu gelangen und fällen das entscheidende Urteil. Werden sie Gnade walten lassen oder im Namen des Heiligen Gesetzes Vergeltung üben?

"The Inquisitor" ist für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.