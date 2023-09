The Jackbox Party Pack 10 terminiert

Jackbox Games hat "The Jackbox Party Pack 10" einen Releasetermin verpasst. Sonderlich lange müssen wir uns bis zu deren Launch auch gar nicht mehr gedulden.

Demnach ist "The Jackbox Party Pack 10" ab 19. Oktober erhältlich. Als Plattformen werden PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und der PC genannt. Ein Trailer stimmt uns zusätzlich in bewegten Bildern darauf ein.

"The Jackbox Party Pack 10" enthält fünf witzige neue Partyspiele. Egal, ob in Zeichenwettkämpfen in "Tee K.O. 2", Schreibherausforderungen in "FixyText", Zeitreise-Quizfragen in "Timejinx", Intrigen und Geheimidentitäten in "Hypnotorious" oder beim gemeinschaftlichen Musizieren in "Dodo Re Mi" – die altuelle Minispiel-Sammlung von Jackbox Games sorgt garantiert immer für beste Unterhaltung.