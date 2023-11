The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3&4 bald auch für PS5

NIS America hat schon vor geraumer Zeit PS5-Portierungen von "The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3" und "The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4" in Aussicht gestellt. Jetzt gibt es einen konkreten Releasetermin dafür.

Demnach sind "The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3" und "The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4" ab 16. Februar 2024 auch für PS5 erhältlich. Inhaltliche Unterschiede zu den anderen Fassungen wird es wohl nicht geben, aber technisch dürften beide Titel sicher von den Vorzügen der PS5 profitieren.

"The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3" und "The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4" können bereits auf PS4, Switch und dem PC gespielt werden.