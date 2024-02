Ex-Dishonered Dev huldigt dem PSOne-Horror

Ein ehemaliger Arkane-Mitarbeiter, der in der Vergangenheit an der Entwicklung bekannter Franchise wie Dishonored oder Deathloop als auch Blade mitgearbeitet hat, präsentierte vor Kurzem die ersten Eindrücke seines schon bald erscheinenden Horrorspiels, welches optisch klar an die Genreklassiker aus der PlayStation-1-Ära erinnern.

"Threshold" lautet der Name des Titels, bei dem die Spieler mit Luft gefüllte Kanister nutzen müssen, um in einem schier endlos wirkenden Zug zu überlebe. Den Spielenden wird als Zugangestellter die undankbare Aufgabe zuteil, sich um die Instandhaltung des Fahrzeuges zu kümmern, während dieses augenscheinlich planlos über die Grenzen des eigenen Landes hinwegdonnert.

Interessanterweise können die Spieler das eigene Startgebiet aus einem von 20 verschiedenen Ländern selbst auswählen und erhalten in der Form des NPCs Moe Schützenhilfe. Doch aufgrund herrschender Probleme mit der Luft, wird häufig auf das Reden verzichtet. “Threshold” ist bereits auf Steam zu finden, wobei noch kein Releasedatum genannt wurde.